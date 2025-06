Иранска ракета отне живота на украинче с левкемия, дошло за лечение в Израел

И ранската ракета, поразила в неделя градчето Бат Ям южно от Тел Авив, е отнела живота на седемгодишно момиче от Украйна. Детето е било в Израел за медицинско лечение заедно с други членове на семейството си, съобщи изданието "Йедиот ахронот", цитирано от ДПА.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

Момичето на име Настя, което страдало от левкемия, пристигнало в Израел от Одеса за период от две години и половина.

Баба ѝ и двама нейни братовчеди също са били убити при удара, допълва "Йедиот ахронот". Спасителни екипи претърсват развалините в търсене на майка ѝ Мария. Предполага се, че и тя е загинала. Бащата е останал в Украйна, където воюва на фронта в редовете на армията на Киев.

7 y/o Nastia Borik, came from #Odesa to #Israel for cancer treatment, was killedwith her mother, grandmother & 2 young cousins, by iranian missiles on June 14.

«We mourn with Nastia’s father, and with all who loved and knew them» wrote the President of Israel, I. Herzog.#Ukraine pic.twitter.com/IaHNDa4vQu