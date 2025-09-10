Съставено от лекар: Списък с 10 храни, които трябва да приемаме всеки ден

В сички, които искат да изградят по-здравословни навици, рано или късно попадат на концепцията „Ежедневните 12“ на американския лекар д-р Майкъл Грегър.

„Ежедневните 12“ са създадени въз основа на дългогодишни научни изследвания върху храненето и са представени за първи път в книгата му „Как да не умрем“ (2015 г.).

Това е списък от храни и активности, които се препоръчват за ежедневна консумация и практикуване с цел по-добро здраве. Те служат като вдъхновение при избора на ястия и изграждането на здравословни навици.

Важно е да се подчертае, че това не е строг хранителен режим или диета за отслабване. Въпреки това, ако спазвате препоръките и имате наднормено тегло, е напълно възможно да свалите килограми.

„Ежедневните 12“ се състоят основно от растителни храни – плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, ядки, семена и други. Те могат да бъдат адаптирани според личните предпочитания и калорийни нужди. Освен храните, в списъка са включени препоръчан дневен прием на течности и минимално количество физическа активност за поддържане на добро здраве.

„Ежедневните 12“ на д-р Грегър:

Бобови растения – боб, нахут, леща, грах, едамаме, соя

Горски плодове – ягоди, малини, къпини, боровинки, череши, червени боровинки, годжи бери

Други плодове – ябълки, круши, банани, мандарини, фурми, праскови, смокини, киви, портокали, сливи, нарове, авокадо

Кръстоцветни зеленчуци – броколи, карфиол, зеле, брюкселско зеле, кейл, бок чой

Зелени зеленчуци – спанак, манголд, рукола, зеле, кейл

Други зеленчуци – артишок, аспержи, цвекло, чушки, моркови, царевица, гъби, лук, чесън, тиква, батат, домати, тиквички, краставици

Ленено семе

Ядки и семена – бадеми, орехи, лешници, шамфъстък, чиа, коноп, тиквени семки, слънчоглед, сусам

Билки и подправки – босилек, дафинов лист, кардамон, чили, канела, карамфил, кориандър, кимион, къри, копър, джинджифил, лимонена трева, майорана, индийско орехче, риган, пушен червен пипер, магданоз, черен пипер, розмарин, градински чай, мащерка, куркума, ванилия

Пълнозърнести храни – ечемик, елда, просо, овес, ръж, кафяв ориз, пълнозърнеста паста, киноа, пуканки

Напитки – чиста вода, зелен чай

Физическа активност

Не е нужно да сте веган, за да следвате този списък. Но ако изключите животинските продукти от менюто си, д-р Грегър препоръчва редовен прием на добавка с витамин B12, тъй като той липсва в растителните храни.

Колко да ядем, пием и спортуваме според д-р Грегър