България

Къща гори в Търговище

Към момента не се знае дали в къщата има хора

9 септември 2025, 23:24
Къща гори в Търговище
Източник: БТА

Д ва пожарни екипа гасят горяща къща в Търговище. Имотът се намира на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част. Към момента не се знае дали в къщата има хора, каза пред БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов.

За да се справят с огъня, на терен са допълнителни екипи, обясни директорът. 

Пред БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ангел Ангелов каза, че къщата е двуетажна. До нея има друга долепена сграда. Елиминирана е опасността огънят да се прехвърли и към нея, допълни той.

Имотът е обитаем. Гасенето продължава.  

Източник: БТА, Боряна Димитрова    
пожар Търговище
