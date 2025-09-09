Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

С ъстезателката по спортна аеробика Симона Ръждавичка постигна впечатляваща победа в първата изцяло женска битка в историята на приключенското риалити “Игри на волята”. Освен сигурно място във Войната на племената, победата ѝ осигури и ценно предимство, което може да се превърне в незаменим съюзник в състезанието.

Източник: NOVA

Денят в Дивия север започна динамично за обитателите на трите територии. След като се запознаха с обстановката, племената трябваше да изберат и своите първи капитани. Лечителите се довериха на усмихнатия борец Николай Начев-Дино, Феномените посочиха за свой лидер IT специалиста и многодетен баща Александър Александров, а Завоевателите решиха да бъдат поведени към победата от бизнесмена с богат житейски опит Ивайло Тодоров.

Източник: NOVA

Арената посрещна участниците с изненадваща битка за влизане в играта на осем впечатляващи Амазонки. Най-убедително се справи спортистката Симона Ръждавичка, завършила първа с убедителна преднина. Това ѝ донесе и предимството на ‘‘Черния анулет'' - безценно оръжие, което по нейна преценка може веднъж да блокира всяко решение или ход на нейните бъдещи съотборници.

Източник: NOVA

Въпреки представянето си в битката, съдбата на участничките бе в ръцете на трите отбора. След разгорещени преговори между съплеменниците, към Лечителите се присъединиха волейболистката Карина Мирчева и актрисата Моника Караколева. Феномените избраха победителката Симона и учителката Мартина Луканова, а Завоевателите се спряха на баскетболистката Теодора Младенова и IT специалистката Десислава Сапунджиева. HR специалистът Калина Василева и балерината Йоанна Йорданова не попаднаха сред избраниците на племената и се отправиха към Блатото.

Утре най-екстремното риалити в българския ефир продължава с номинационна битка, след която водещата Ралица Паскалева ще свика и първия племенен съвет за сезона. Във враждуващите лагери пък ще се зародят първите заплетени коалиционни взаимоотношения и съюзи.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” в сряда, 10 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.