Свят

Ужас в Непал: Запалиха парламента, жената на бивш премиер изгоря жива в дома си

Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна

10 септември 2025, 09:37
Ужас в Непал: Запалиха парламента, жената на бивш премиер изгоря жива в дома си
Запаленият парламент на Непал   
Източник: БТА/AP

П ремиерът на Непал К. П. Шарма Оли подаде оставка на фона на най-тежките вълнения в страната от десетилетия, тъй като общественият гняв нараства заради смъртта на 19 протестиращи срещу корупцията при сблъсъци с полицията в понеделник, съобщава Би Би Си (BBC).

Във вторник тълпи подпалиха парламента в столицата Катманду, изпращайки гъст черен дим към небето.

Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна.

Във вторник бяха съобщени още три смъртни случая. На фона на хаоса, служители на затвора съобщиха, че 900 затворници са успели да избягат от два затвора в западните райони на Непал.

Демонстрациите бяха предизвикани от забрана за платформите на социалните медии. Тя беше отменена в понеделник, но дотогава протестите бяха прераснали в масово движение.

Началникът на армията на Непал публикува изявление късно във вторник, обвинявайки демонстрантите, че се възползват от настоящата криза, като повреждат, плячкосват и опожаряват публична и частна собственост.

В него се казва, че ако безредиците продължат, „всички институции за сигурност, включително непалската армия, са ангажирани да поемат контрол над ситуацията“, считано от 22:00 ч. местно време (16:15 GMT; 17:15 BST), без да се уточнява какво може да доведе това.

Въпреки че премиерът се е оттеглил, не е ясно кой ще го замени или какво ще се случи по-нататък, тъй като изглежда, че няма никой, който да е начело на държавата.

Някои лидери, включително министри, са се укрили в силите за сигурност.

Досега протестиращите не са изложили исканията си, освен че се обединиха под по-широкия призив за борба с корупцията. Протестите изглеждат спонтанни, без организирано ръководство.

Вътре в парламента имаше ликуващи сцени, докато стотици протестиращи танцуваха и скандираха лозунги около огън на входа на сградата, като много от тях държаха знамето на Непал. Някои влязоха вътре в сградата, където всички прозорци бяха счупени. Графити и антиправителствени послания бяха изрисувани със спрей по външната страна.

20-годишната жителка на Катманду Муна Шрешта беше сред голямата тълпа пред парламента. „Корупцията е дългосрочен проблем“, каза тя пред Би Би Си, добавяйки, че е „крайно време нашата нация, нашият премиер и всеки, който е на власт, да се промени, защото ние трябва да се променим“.

„Това се случи сега и ние сме повече от щастливи да станем свидетели на това и да се борим за това. Надявам се, че тази промяна ще ни донесе нещо положително“, добави тя. Шрешта смята, че данъците, плащани от работещите хора, трябва да се използват по начини, които ще помогнат на страната да расте.

Миналата седмица правителството на Непал нареди на властите да блокират 26 платформи за социални медии,

защото не са спазили крайния срок за регистрация. Платформи като Instagram и Facebook имат милиони потребители в Непал, които разчитат на тях за забавление, новини и бизнес. Правителството оправда забраната си в името на борбата с фалшивите новини, речта на омразата и онлайн измамите.

Но младите хора критикуваха хода като атака срещу свободата на словото. Въпреки че забраната беше набързо отменена в понеделник вечерта, протестите вече бяха набрали неудържим импулс, насочени към политическия елит и потапяйки нацията в хаос. Министър от правителството заяви, че забраната е отменена след извънредна среща късно в понеделник вечерта, за да „се справи с исканията на поколение Z“.

В седмиците преди забраната, кампания „непо хлапе“, фокусирана върху разточителния начин на живот на децата на политиците и твърденията за корупция, се разпространи в социалните медии.

Хиляди млади хора първо се опитаха да щурмуват сградата на парламента в понеделник. Няколко района бяха поставени под полицейски час. Повечето от смъртните случаи са станали около парламентарните и правителствените сгради на този ден.

Във вторник протестите продължиха с нови сили. Тълпа в Катманду подпали централата на Непалската конгресна партия, която е част от управляващата коалиция, и къщата на нейния лидер Шер Бахадур Деуба.

Къщата на КП Оли – 73-годишен четирикратен министър-председател, който ръководи Комунистическата партия – също беше подпалена.

Той каза, че е подал оставка, за да проправи пътя за конституционно решение на настоящата криза.

„С оглед на неблагоприятната ситуация в страната, подадох оставка, считано от днес, за да улесня решаването на проблема и да помогна за политическото му разрешаване в съответствие с конституцията“, написа Оли в писмото си до президента Рамчандра Паудел.

Помощник на Паудел заяви пред информационна агенция Ройтерс, че президентът е приел оставката и е започнал „процеса и дискусиите за нов лидер“.

Съпругата на бившия премиер на страната Джала Нат Канал пък изгоря жива, след като протестиращи запалиха къщата ѝ

в Далу, луксозен квартал в Катманду, съобщава The Times of India. Протестиращи хванали Раджалакшми Читракар в капан в дома ѝ, тя е получила тежки изгаряния и е била откарана по спешност в болница в критично състояние, където по-късно е починала.

По темата

Източник: BBC, The Times of India    
Непал протести размирици парламент пожари къщи жена на бивш премиер
Последвайте ни
