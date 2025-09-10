Тези 2 напитки ускоряват косопада и побеляването

Т ова, което има в чашата ви, може да се окаже враг на това, което е на главата ви.

Ново мащабно изследване показва, че две от най-популярните напитки в САЩ тихомълком вредят на скалпа – засилват косопада и ускоряват преждевременното побеляване.

Но преди да излеете напитката си в мивката, има и добра новина: една леснодостъпна хранителна добавка може да ви помогне да запазите косата си.

These 2 drinks things can make you go gray and bald — plus the nutrient that 5 studies say can help https://t.co/Anm4RZsXtO pic.twitter.com/msXWB2o6It — New York Post (@nypost) September 2, 2025

Според NYU Langone Health над 80% от мъжете и почти половината жени в САЩ ще преживеят значителен косопад през живота си. Причините са много – от генетика и хормонални промени до медицински терапии. Макар че тежките хранителни дефицити отдавна са известен фактор, влиянието на по-фините хранителни детайли върху здравето на косата тепърва се проучва.

За да получат по-ясна картина, учени анализирали 17 изследвания върху храненето с участието на над 61 000 души на възраст от 7 до 77 години, повечето жени. Резултатите може да ви накарат да се замислите два пъти, преди да налеете следващата чаша.

Сладките напитки и рискът от косопад

Прекомерната консумация на подсладени напитки като газирани (над 3500 мл седмично или около десет кенчета от 330 мл) е свързана с по-висок риск от косопад, особено при мъжете.

Тези данни потвърждават по-ранни проучвания, според които храните, богати на прости захари, са „косвен фактор, свързан с косопада“. Причината: сладките напитки и закуски стимулират производството на себум – естественото омазняване на скалпа. В нормални количества той предпазва и хидратира кожата, но в излишък запушва порите и създава благоприятна среда за бактерии.

Това води до възпаление и раздразнение, уврежда космените фоликули и ускорява загубата на коса.

Алкохолът и преждевременното побеляване

Алкохолът също не е по-благосклонен към косата. Две от анализираните проучвания откриват връзка между честата му употреба, косопада и ранното побеляване.

Въпреки че точният механизъм не е напълно изяснен, учените смятат, че прекомерният прием на алкохол води до дехидратация, нарушава усвояването на важни хранителни вещества и разбалансира хормоните – все фактори, които се отразяват зле на косата.

Освен това алкохолът усилва оксидативния стрес в организма, което може да увреди космените фоликули и да наруши производството на меланин. Резултатът – косата губи блясък, изтънява, посивява и изглежда безжизнена.

Хранителната добавка, която може да помогне

В битката за по-здрава коса има ясен победител – витамин D. Пет проучвания установяват, че по-високите му нива намаляват тежестта на алопецията и стимулират растежа на косата.

Учените също така откриват, че хранителното желязо е свързано с по-добър растеж, което го превръща в още едно ценно средство срещу изтъняването на косата.

„Наблюдавана е и положителна връзка между приема на протеини, консумацията на соеви продукти, кръстоцветни зеленчуци и добавки, с подобрения в параметрите на косата, като косопад и гъстота на косата“, отбелязват авторите.

Ако хранителните промени не помогнат

Дори добавките и балансираното хранене да не дадат резултат, възможностите не се изчерпват. В зависимост от причината за проблема, съществуват доказани терапии – от медикаменти като миноксидил до нискоинтензивна лазерна терапия. При по-тежки случаи може да се обсъди трансплантация на коса.

Но времето е решаващо: колкото по-рано започнете лечение, толкова по-добър е шансът за успех – особено ако имате генетична предразположеност към косопад.

„Не чакайте да стане толкова очевидно, че да е трудно да се прикрие“, казва д-р Сюзън Масик, дерматолог, пред Healthline.