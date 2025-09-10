България

Разкриха ферма за криптовалута в мазето на Община Горна Оряховица

10 септември 2025, 09:17
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ерма за криптовалута е открита в сградата на общината в Горна Оряховица. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата.

Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая, предаде БНТ.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината.

По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

Източник: БНТ    
