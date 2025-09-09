Ескалация, Израел удари столицата на Катар

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

И зраел извърши атака срещу ръководството на "Хамас" в Доха, столицата на Катар, предава Си Ен Ен.

Лидерите на "Хамас" използват катарската столица като щаб извън Газа от години. Малко след експлозията, Израелската армия обяви, че е нанесла "прецизен удар" срещу "висшето ръководство" на "Хамас" в съвместна операция със израелското разузнаване "Шин Бет".

Израел призова за пълна евакуация на град Газа

В изявлението не се уточнява къде е била проведена операцията.

Междувременно дим се издига след няколко експлозии в Доха.

"В продължение на години тези членове на ръководството на Хамас ръководят операциите на терористичната организация, носят пряка отговорност за бруталното клане на 7 октомври и организират и управляват войната срещу Израел", обявиха от израелската армия.

Високопоставен служител на "Хамас" потвърди пред Си Ен Ен, че представители на групировката са станали обект на атака в Доха.

В понеделник главният преговарящ на "Хамас" Халил Ал-Хая се срещна с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани в Доха.

Атаката е първа от страна на Израел на територията на Катар.

Говорителят на външното министерство на Катар осъди "по възможно най-категоричен начин" атаката.

Д-р Маджед Ал Ансари заяви, че бил ударен жилищен комплекс, където живеят редица членове на политическото ръководство на "Хамас".

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

По думите му това е "фрапантно нарушение" на международните закони и "сериозна заплаха" за жителите на Катар.

"Катар категорично осъжда тази атака и потвърждава, че няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към катарската сигурност и суверенитет", подчертава Ал Ансари.