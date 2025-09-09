Ескалация, Израел удари столицата на Катар

И зраел извърши атака срещу ръководството на "Хамас" в Доха, столицата на Катар, предава Си Ен Ен.
Лидерите на "Хамас" използват катарската столица като щаб извън Газа от години. Малко след експлозията, Израелската армия обяви, че е нанесла "прецизен удар" срещу "висшето ръководство" на "Хамас" в съвместна операция със израелското разузнаване "Шин Бет".
В изявлението не се уточнява къде е била проведена операцията.
Междувременно дим се издига след няколко експлозии в Доха.
"В продължение на години тези членове на ръководството на Хамас ръководят операциите на терористичната организация, носят пряка отговорност за бруталното клане на 7 октомври и организират и управляват войната срещу Израел", обявиха от израелската армия.
Високопоставен служител на "Хамас" потвърди пред Си Ен Ен, че представители на групировката са станали обект на атака в Доха.
В понеделник главният преговарящ на "Хамас" Халил Ал-Хая се срещна с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани в Доха.
Атаката е първа от страна на Израел на територията на Катар.
Говорителят на външното министерство на Катар осъди "по възможно най-категоричен начин" атаката.
Д-р Маджед Ал Ансари заяви, че бил ударен жилищен комплекс, където живеят редица членове на политическото ръководство на "Хамас".
По думите му това е "фрапантно нарушение" на международните закони и "сериозна заплаха" за жителите на Катар.
"Катар категорично осъжда тази атака и потвърждава, че няма да толерира това безразсъдно поведение на Израел и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към катарската сигурност и суверенитет", подчертава Ал Ансари.