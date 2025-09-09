Свят

Десетки части от САЩ в руската ракета, ударила Киев

В сравнение с ракетите, използвани в предишни години, тази е съдържала по-малък брой западни компоненти

9 септември 2025, 16:01
Десетки части от САЩ в руската ракета, ударила Киев
Източник: istock/Getty Images

О ткриха десетки части, произведени в САЩ, в руската ракета "Искандер", която удари сградата на правителството на Украйна на 7 септември. Това съобщи Владислав Власюк, пълномощен представител на президента на Украйна, предава УНИАН.

Според него, ракетата е съдържала общо 100 компонента, от които около 35 са произведени в САЩ, а 57, в Русия, съобшава "Фокус".

Русия удари сградата на министерския съвет на Украйна

Сред производителите на частите са Texas Instruments, Analog Devises и Altera (САЩ), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АД "Интеграл" (Беларус), АД "Микрон", АД "Производствено обединение Стрела", АД "Ангстрем", АД "Научно-конструкторско бюро Екситон", "Карачевски завод "Электродетал" (Русия).

Власюк отбелязва, че в сравнение с ракетите, използвани в предишни години, тази е съдържала по-малък брой западни компоненти, докато наличието на руски и беларуски части се е увеличило.

На 7 септември руската армия нанесе масиран удар по Украйна. В редица региони бяха убити и ранени хора. Над Украйна бе регистриран рекорден брой средства за въздушна атака - 805 дрона ''Шахед'', 9 крилати ракети "Искандер-К", 4 балистични ракети "Искандер-М/КН-23". Това е първият път, когато е нанесен удар върху сградата на Министерския съвет в Киев.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
