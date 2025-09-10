Любопитно

Пропуснахте Кървавата луна? Ето следващата възможност да видите зашеметяващото събитие

Феноменът се случва, когато Земята се окаже между Луната и Слънцето, скривайки Луната от звездната светлина

10 септември 2025, 06:44
Пропуснахте Кървавата луна? Ето следващата възможност да видите зашеметяващото събитие
Източник: iStock/Getty Images

Н а 7 септември милиони хора по целия свят станаха свидетели на рядко пълно лунно затъмнение, което оцвети Луната в наситено, тъмночервено, пише Daily Mail.

Може да се почувствате разочаровани, ако сте забравили да го наблюдавате или не сте осъзнали, че се случва.

Но не се бойте – експертите разкриха кога ще се проведе следващото.

Феноменът се случва, когато Земята се окаже между Луната и Слънцето, скривайки Луната от звездната светлина.

Ако сте го пропуснали тази година и завиждате на невероятните снимки, имате малко време да почакате до следващия.

Според Кралските музеи в Гринуич, следващото частично лунно затъмнение ще бъде на 28 август 2026 г. – така че не забравяйте да отбележите това в календарите си сега.

За разлика от слънчевото затъмнение, Кървавата луна е безопасно да се наблюдава директно, тъй като отразената светлина на луната не е толкова ярка.

Вижда се с просто око, което улеснява всеки да се наслади на спектакъла.

Преди събитието, астрономът Том Кърс каза: „Не ви е нужен телескоп, за да направите добра снимка на Луната, но ако искате да видите детайли на лунната повърхност, ще е добре да използвате най-дългофокусния обектив, който имате.“

Всеки, който се опитва да увеличи шансовете си за добра гледка, е посъветван да намери висока точка с ясна гледка на изток.

Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"
24 снимки
Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение
Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение
Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение
Милиони по света наблюдаваха пълно лунно затъмнение
Източник: Daily Mail    
Лунно затъмнение Кървава луна Астрономия Небесни явления Наблюдение 28 август 2026 Просто око Червена луна Земя Луна Слънце Космос
