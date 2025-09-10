Пропуснахте Кървавата луна? Ето следващата възможност да видите зашеметяващото събитие

Н а 7 септември милиони хора по целия свят станаха свидетели на рядко пълно лунно затъмнение, което оцвети Луната в наситено, тъмночервено, пише Daily Mail.

Може да се почувствате разочаровани, ако сте забравили да го наблюдавате или не сте осъзнали, че се случва.

Но не се бойте – експертите разкриха кога ще се проведе следващото.

Феноменът се случва, когато Земята се окаже между Луната и Слънцето, скривайки Луната от звездната светлина.

Ако сте го пропуснали тази година и завиждате на невероятните снимки, имате малко време да почакате до следващия.

Missed the Blood Moon? Here's the next opportunity to see the stunning event https://t.co/cTuU7zH09F — Zicutake USA Comment (@Zicutake) September 8, 2025

Според Кралските музеи в Гринуич, следващото частично лунно затъмнение ще бъде на 28 август 2026 г. – така че не забравяйте да отбележите това в календарите си сега.

За разлика от слънчевото затъмнение, Кървавата луна е безопасно да се наблюдава директно, тъй като отразената светлина на луната не е толкова ярка.

Вижда се с просто око, което улеснява всеки да се наслади на спектакъла.

Don't miss the chance to witness blood Moon tonight ❤️‍🔥🌙



🕰️ Starts at time: 9:28 PM pic.twitter.com/QArx4oMpMS — Mariya Fimu (@Mariya_fimu) September 7, 2025

Преди събитието, астрономът Том Кърс каза: „Не ви е нужен телескоп, за да направите добра снимка на Луната, но ако искате да видите детайли на лунната повърхност, ще е добре да използвате най-дългофокусния обектив, който имате.“

Всеки, който се опитва да увеличи шансовете си за добра гледка, е посъветван да намери висока точка с ясна гледка на изток.