Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 септември 2025, 06:37
10 септември: Краят на една епоха в българската история
Цар Фердинанд   

Н а 10 септември 1948 г. умира цар Фердинанд I, който остава в българската история като един от най-влиятелните и противоречиви монарси на началото на XX век. Роден през 1861 г. в австрийската династия Савой-Сардиния, Фердинанд става княз на България през 1887 г., а през 1908 г. обявява пълната независимост на страната и приема титлата цар на България.

Времето на неговото управление е белязано от значителни политически и социални промени, както и от участие на България в две Балкански войни и в Първата световна война. Фердинанд се стреми да утвърди авторитета на страната на Балканите и да разшири влиянието ѝ, но понякога действията му довеждат до тежки последствия за България и народа.

След поражението на България във войните и особено след загубата във войната през 1918 г.,

Фердинанд абдикира в полза на своя син Цар Борис III, напуска страната и се установява в Германия,

където прекарва остатъка от живота си.

Умира на 87 години в дома си в центъра на Кобург на 10 септември 1948 г., надживял смъртта на двамата си синове и края на династията в България. На смъртния одър пита адютанта си генерал Петър Ганчев: „Кога заминаваме за България?". Според генерал Ганчев, последната воля на цар Фердинанд е да бъде погребан някога в „любимата му България“, но според словашки източници, той е оставил собственоръчно написано волеизявление да бъде погребан в Словакия, родината на третата му съпруга Алжбета Брезакова. Ковчегът му е временно положен в криптата на католическата църква „Св. Августин“ в Кобург, пред саркофазите на майка му и баща му.

На 27 май 2024 се провежда тържествена служба в църквата „Свети Августин“ в град Кобург по изпращането на тленните останки на цар Фердинанд. На церемонията присъства главата на фамилията Сакс-Кобург и Гота принц Андреас, посланикът на България в Германия Григор Порожанов, а слово произнася кмета на град Кобург Доминик Зауертайг.

На 29 май 2024 тленните останки на цар Фердинанд са пренесени от Нюрнберг до София

със самолет на Военновъздушни сили. На летище София ковчега е посрещнат с гвардейски отряд, православен и католически свещеници. Траурно шествие се провежда от официалния вход на парк Врана до двореца като на входа на двореца тленните останки са посрещнати от цар Симеон II под звуците на Шуми Марица. На 30 май 2024 цар Фердинанд I е погребан в криптата на двореца Врана.

Смъртта му през 1948 г. бележи края на епоха – период, през който България преминава от княжество към независима царска държава и се изправя пред предизвикателствата на войните и модернизацията. Историците оценяват управлението на Фердинанд I като време на амбициозни, понякога противоречиви стремежи, които имат трайно отражение върху развитието на българската държавност и национална идентичност.

  • Последната екзекуция с гилотина във Франция

На 10 септември 1977 г. във френския град Марсилия е извършена последната в историята на Франция смъртна присъда с гилотина – метод, който десетилетия наред е символизирал наказанието за тежки престъпления във Франция.

Жертвата е Хамид Дубуа, осъден на смърт за убийство, което предизвиква силен обществен интерес и дискусии за справедливостта на наказанието. Гилотината, изобретена по време на Френската революция, е считана за „хуманен“ метод на екзекуция в сравнение с по-старите и брутални практики.

Изпълнението на смъртната присъда през 1977 г. обаче се случва в период на нарастващи дебати относно правото на живот,

хуманното отношение към затворниците и ефективността на смъртното наказание. Последната екзекуция става своеобразен символ на края на една епоха – във Франция и в много други европейски държави се усилва движението за премахване на смъртното наказание.

Две години след последната гилотина, през 1981 г., президентът Франсоа Митеран подписва закон за пълна забрана на смъртното наказание във Франция, което окончателно слага край на тази практика.

Още събития на 10 септември:

  • 1919 г. – Във френския град Сен Жермен ан Ле е подписан Сен-Жерменския мирен договор.

Родени:

  • 1933 г. – роден е немският моден дизайнер Карл Лагерфелд
  • 1943 г. – родена е българската певица Йорданка Христова
  • 1960 г. – роден е британският актьор Колин Фърт („Английският пациент“, „Влюбеният Шекспир“, „Дневникът на Бриджет Джоунс“, „Наистина любов“, „Mamma Mia!”, „Речта на краля“ „1917“)
  • 1965 г. – роден е българският актьор Андрей Баташов
  • 1968 г. – роден е британският режисьор Гай Ричи („Две димящи дула“, „Гепи“, „Рокенрола“, „Шерлок Холмс“, „Крал Артур: Легенда за меча“)

Починали:

  • 954 г. – умира кралят на Франция Луи IV

Редактор: Надежда Неменски
10 септември цар Фердинанд смърт екзекуция гилотина Франция
Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
