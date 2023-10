Иран предупреди Израел и САЩ: Бомбардировка на Газа може да принуди всеки да действа

И ранският президент Ебрахим Раиси в неделя каза, че продължаващата бомбардировка на Газа от Израел "може да принуди всеки" да действа.

„Престъпленията на ционисткия режим преминаха червените линии и това може да принуди всеки да предприеме действия“, заяви Раиси в мрежата X.

„Вашингтон ни моли да не правим нищо, но те продължават да оказват широка подкрепа на Израел. САЩ изпратиха послания до Оста на съпротивата, но получиха ясен отговор на бойното поле“, каза той, използвайки термин, често използван от ирански официални лица за обозначаване на ислямската република и нейните съюзници като ливанската "Хизбула", йеменските хути и други шиитски сили в Ирак и Сирия.

Iran warns Israel to stop war in Gaza or region will 'go out of control' https://t.co/UQmndPUrpI