Иран осъди на година затвор носителка на Нобелова награда за мир

И рански съд осъди носителката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади на една година затвор за "пропаганда срещу държавата". 52-годишната Мохамади е в затвора от ноември 2021 г. заради няколко предишни присъди, свързани с пропагандата ѝ срещу задължителния хиджаб за жените и смъртното наказание в Иран, предаде АФП.

Адвокатът Мостафа Нили разкри в социалната мрежа X, че "Мохамади е осъдена на една година затвор за пропаганда срещу системата", като допълни че "причините за издаването на тази присъда включват призиви за бойкот на парламентарните избори, писма до шведски и норвежки законодатели и "коментари към г-жа Дина Галибаф".

