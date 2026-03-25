Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Техеран отхвърли предложението на САЩ за край на войната: настоява за репарации и контрол над Ормузкия проток

Обновена преди 39 минути / 25 март 2026, 16:56
И ран напълно отхвърли мирния план от 15 точки на Доналд Тръмп и представи свои собствени искания за край на войната.

След като президентът на САЩ заяви, че Техеран се е съгласил с основни компоненти от неговия мирен план, включително отказ от амбициите за ядрено оръжие, Иран съобщи на посредниците, че планът на Тръмп е неприемлив, предават иранските държавните медии.

Вместо това Иран представи контрапредложение, според което Ислямската република ще управлява Ормузкия проток и ще гарантира неговата сигурност, заедно с тази на своите външни поддръжници, като „Хамас“, „Хизбула“ и хусите, съобщава „Уолстрийт джърнъл“.

Иран разгледа предложението от 15 точки на Доналд Тръмп и го определи като „прекомерно“, съобщават държавните медии в Техеран, цитирайки официален представител.

„Иран ще прекрати войната в избран от него момент и само ако собствените му условия бъдат изпълнени. Техеран няма да позволи на американския президент Тръмп да диктува кога да настъпи краят на военните действия“, заявява източникът пред държавната телевизия, цитиран от „Скай нюз“.

В съобщение, предадено на САЩ чрез посредник, Иран потвърждава, че ще продължи да се отбранява, и поставя пет ключови условия за спиране на войната:

  • Прекратяване на „агресията и атентатите“.
  • Конкретни механизми, гарантиращи, че Иран няма да бъде нападнат отново.
  • Изплащане на военни обезщетения и репарации.
  • Край на войната на всички фронтове и за всички групи от „съпротивата“ в региона.
  • Международно признание и гаранции за властта на Иран над Ормузкия проток.

Противоречия около преговорите

По-рано официални лица от Пакистан потвърдиха, че Иран е получил американското предложение за прекратяване на съвместната атака на САЩ и Израел.

Доналд Тръмп обяви, че САЩ преговарят с „правилните хора“ в Техеран и че те „отчаяно искат сделка“. Иранските власти обаче многократно отрекоха съществуването на преки преговори. Днес военен говорител дори се подигра с Вашингтон, заявявайки, че „САЩ преговарят сами със себе си“.

Източник: The Post    
