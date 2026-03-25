Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

И ранските въоръжени сили съобщиха, че са изстреляли крилати ракети по американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“, като предупредиха за нови удари, ако бойната група навлезе в обсега им.
„Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили бяха насочени към самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, принадлежащ на САЩ, и го принудиха да промени позицията си“, се казва в изявление, излъчено по държавната иранска телевизия и цитирано от АФП.
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Командващият военноморските сили адмирал Шахрам Ирани, посочи, че движението на групата се следи непрекъснато.
„Движенията на тази враждебна флотилия се наблюдават постоянно... и щом навлезе в обсега на нашите ракетни системи, ще бъде подложена на мощни удари от иранските военноморски сили“, подчерта той.
Иран с предупреждение за планирани изстрелвания на ракети
Информацията не е потвърдена от САЩ. Това, че е излъчена по иранската телевизия, вместо по външните канали като X, предполага, че може да е пропагандно съобщение.