Иран към САЩ: Това показва "дълбока враждебност" към иранците и към мюсюлманите

Т ехеран разкритикува днес наложената от американския президент Доналд Тръмп забрана за влизане в САЩ на граждани на 12 държави, сред които е Иран, предаде Ройтерс. Министерството на външните работи на Иран обяви, че забраната показва "дълбока враждебност" към иранците и към мюсюлманите като цяло.

Забраната, която влиза в сила в понеделник на обяд по източноамериканско време, се отнася освен за Иран за Афганистан, Мианма, Чад, Демократична република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Либия, Сомалия, Судан и Йемен.

TEHRAN, Iran — Tehran denounced on Saturday the US travel ban on Iranians and citizens of 11 other mostly Middle Eastern and African countries, saying Washington's decision was a sign of a "racist mentality."



