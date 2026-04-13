Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че „двойните стандарти“ на САЩ са основната пречка пред постигането на споразумение за прекратяване на конфликта, предаде ДПА.

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

В телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин Пезешкиан е подчертал, че позицията на Вашингтон затруднява напредъка в дипломатическите усилия.

„По време на преговорите в Исламабад, продължаващото придържане на САЩ към двойните стандарти и техните властово-политически амбиции бяха най-големите пречки“, заяви той, цитиран от президентството в Техеран.

По думите му Иран остава ангажиран с дипломатическия процес и е готов да участва в постигането на договореност, която да доведе до устойчиво прекратяване на напрежението в региона.

„Споразумението със сигурност е постижимо, но САЩ трябва да се придържат към международно признатите правила и международното право“, подчерта иранският президент.

Изявленията идват на фона на продължаващи усилия за намиране на изход от конфликта и засилен международен натиск за деескалация.

Преговорите, водени с посредничеството на различни държави, включително в столицата на Пакистан – Исламабад, се разглеждат като ключов елемент в опитите за постигане на примирие.

Разговорът между Техеран и Москва подчертава и ролята на Русия в дипломатическите усилия около кризата, като двете страни обсъждат възможности за координация на позициите си в търсене на решение.

До момента не се съобщава за конкретен напредък в преговорите, но дипломатическите контакти продължават на различни нива.