Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Иранският президент Масуд Пезешкиан проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин

13 април 2026, 10:07
Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"
Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария
Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите
Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария
От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр
САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено
Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария
Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че „двойните стандарти“ на САЩ са основната пречка пред постигането на споразумение за прекратяване на конфликта, предаде ДПА.

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

В телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин Пезешкиан е подчертал, че позицията на Вашингтон затруднява напредъка в дипломатическите усилия.

„По време на преговорите в Исламабад, продължаващото придържане на САЩ към двойните стандарти и техните властово-политически амбиции бяха най-големите пречки“, заяви той, цитиран от президентството в Техеран.

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

По думите му Иран остава ангажиран с дипломатическия процес и е готов да участва в постигането на договореност, която да доведе до устойчиво прекратяване на напрежението в региона.

„Споразумението със сигурност е постижимо, но САЩ трябва да се придържат към международно признатите правила и международното право“, подчерта иранският президент.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Изявленията идват на фона на продължаващи усилия за намиране на изход от конфликта и засилен международен натиск за деескалация.

Преговорите, водени с посредничеството на различни държави, включително в столицата на Пакистан – Исламабад, се разглеждат като ключов елемент в опитите за постигане на примирие.

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Разговорът между Техеран и Москва подчертава и ролята на Русия в дипломатическите усилия около кризата, като двете страни обсъждат възможности за координация на позициите си в търсене на решение.

До момента не се съобщава за конкретен напредък в преговорите, но дипломатическите контакти продължават на различни нива.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Военен дрон с боеприпаси беше открит на плаж в Синеморец

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула"

Свят Преди 26 минути

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети.

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

България Преди 1 час

Футболната среща е от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Великденски прически, които ще издържат на дъжд и вятър: 3 идеи, от които всички печелят

Любопитно Преди 3 часа

Не позволявайте на времето и други обстоятелства да развалят визията ви за почивка

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

Свят Преди 3 часа

Много от ситуациите, с които лекарите от спешното отделение се сблъскват, по думите им, не са случайни

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

Свят Преди 3 часа

Защо се случва това?

Очаква ни слънчев понеделник с температури до 18 градуса

България Преди 3 часа

На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Свят Преди 11 часа

Урсула фон дер Лайен: Съюзът става по-силен

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Свят Преди 11 часа

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Свят Преди 12 часа

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г.

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Свят Преди 14 часа

Тръмп заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Свят Преди 14 часа

Песков: Траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите

Рекордна избирателна активност в Унгария

Свят Преди 15 часа

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

Израел обяви повишена бойна готовност

Свят Преди 16 часа

За момента все още не е взето решение за военни действия

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Свят Преди 17 часа

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Свят Преди 17 часа

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Свят Преди 18 часа

Тръмп: Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Водно такси свързва България и Румъния

sinoptik.bg
1

Чести дъждове до края на април

sinoptik.bg

Бритни Спиърс влезе доброволно в клиника след арест за шофиране в нетрезво състояние

Edna.bg

Седмичен хороскоп 13 - 19 април: Потърсете златната среда

Edna.bg

Гуардиола: На слънцето се дължи добрата форма на Ман Сити

Gong.bg

Преди дербито: Христо Янев - 100%, Хулио Веласкес – 0%

Gong.bg

Откриха военен дрон с боеприпаси на плаж в Синеморец (СНИМКИ)

Nova.bg

Поверията след Великден: Поздравяваме се с „Христос Воскресе“ 40 дни - до Спасовден

Nova.bg