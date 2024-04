Иран арестува командир от "Ислямска държава" и двама членове на групировката

И ранската полиция обяви ареста на командир от "Ислямска държава" и още двама членове на групировката. Те са обвинени, че са подготвяли самоубийствен атентат по време на празненствата идната седмица по случай края на свещения за мюсюлманите месец рамазан, предаде Ройтерс.

Полицията заяви, че Мохамад Закер, известен още като "Рамеш", и другите две лица са задържани в Карадж, западно от столицата Техеран, като при ареста е оказана съпротива, съобщиха ирански медии. При акцията са задържани и още осем души, които са придружавали мъжете, се казва в публикациите.

"Ислямска държава", която питае огромна омраза срещу шиитското мнозинство в Иран, пое отговорност за два взрива в Ислямската република през януари, при които загинаха близо 100 души, а десетки бяха ранени. Те избухнаха по време на възпоменателна церемония за четвъртата годишнина от ликвидирането на генерал Касем Солеймани в Ирак през 2020 г. при американски безпилотен удар, отбелязва Ройтерс.

Стрелба по хотел в Истанбул, нападателите се издирват

През януари иранските власти арестуваха 35 души, включително командир от "Ислямска държава-Хорасан" (ИДИЛ-Х), афганистанския филиал на групировката, за които се твърдеше, че са свързани с двойния бомбен атентат от 3 януари, извършен в югоизточния град Керман.

На 22 март, при най-кръвопролитното нападение в Русия за последните 20 години, въоръжени лица откриха безразборна стрелба с автоматични оръжия в концертна зала край Москва, убивайки най-малко 144 души, като отговорност за атаката пое "Ислямска държава".

Според американски разузнавателни източници ИДИЛ-Х стои както зад атентатите в Иран от 3 януари, така и зад нападението в Москва на 22 март.

Iran says senior ISIS member and others arrested: Iranian police announced the arrest on Saturday of a senior operative of Islamic State with two other members of the group accused of planning a suicide attack during next week's celebrations marking the… https://t.co/hzs6QkfzyA