Зловеща снимка на Google Street View разкри убийство в любовен триъгълник

М истерията на убийство, свързано с любовен триъгълник, беше разгадана от зловеща снимка в Google Street View, показваща човек, за когото се твърди, че товари торба с труп в багажника на кола.

Според разследващите съпругата и нейният любовник са убили и разчленили кубинския съпруг на жената, който е в неизвестност от ноември 2023 г.

Останките му бяха открити в гробището в малкото градче Трахуеко, Андалусия, миналата седмица, след като изображение на Google Street View даде на разследващите решаваща следа.

