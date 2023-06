Олена Зеленска в Израел: Надявам се, че ще си сътрудничим

У краинската първа дама Олена Зеленска посети вчера Израел и изрази интерес към нови проекти за сътрудничество между двете страни в сферата на здравеопазването, предаде ДПА.

Тя каза, че това е особено необходимо в областта на психичното здраве, съобщи канцеларията на израелския президент Ицхак Херцог.

Съпругата на украинския президент Володимир Зеленски пристигна в Израел по покана на съпругата на Херцог - Михал.

Olena Zelenska arrived in #Israel, where she met with the country's President Isaac Herzog and his wife Michal. pic.twitter.com/nOwT2S02P9