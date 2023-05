Кралска мода: Какво избраха да облекат гостите за коронацията на Чарлз III

И зборът на „правилното“ облекло, което да бъде носено на всяко кралско събитие, е от изключителна важност и може да бъде по-значимо от коронацията на новия монарх.

Отклонението от традицията за коронацията на крал Чарлз III не остана незабелязана. Към гостите бе отправена специална молба. Те бяха помолени да не носят грандиозни одежди или церемониално облекло, а да изберат по-спокоен, семпъл външен вид. За жените дрескодът бе да носят дневна рокля в по-бледи тонове.

Първата дама Джил Байдън избра синьо-зелен костюм с пола на Ralph Lauren, допълнен с панделка за коса. Тя бе придружена от внучката си Финеган Байдън, която носеше шикозна бледожълта рокля с пелерина от Markarian, което можеше да се приеме като намек, за да покаже солидарност с Украйна.

В абатството те седнаха до първата дама на Украйна Олена Зеленска в ледено синя рокля и палто.

Британският актьор и звезда от "Наистина любов" Ема Томпсън пристигна на церемонията в монохромно палто с щампа на червени рози от Emilia Wickstead, украсено с нейния медал на Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

Томпсън, за която е известно, че нарушава кралските дрескодове, след като получи наградата си MBE в Бъкингамския дворец през 2018 г. в чифт маратонки Stella McCartney for Stan Smith , тази сутрин беше видяна пред Уестминстърското абатство в по-богати обувки: Roger Vivier черни сатенени обувки с кристален ток и катарама.

Австралийският музикант Ник Кейв изглеждаше шик в класически черен костюм от три части и мокасини на Gucci, докато Кейти Пери (планирана да оглави коронационния концерт в Уиндзор в неделя) избра костюм с розова пола и перлен чокър от Vivienne Westwood – покойният британски дизайнер, който почина през декември 2022 г.

Отличителният дизайн на огърлицата може също да е намигване към собственото модно наследство на кралица Камила. Камила има многобройни перлени бижута от три нишки, включително с аквамарин, което носи постоянно от 90-те години на миналия век .

Пери беше придружен от главния редактор на британския Vogue, Едуард Енинфул, който пристигна в изящна леденосиня жилетка и вратовръзка на точки.

Следващи пристигнаха световни лидери, политици и международни членове на правителството.

Министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо беше забелязан да се бори с дъжда на път за Уестминстърското абатство. Съпругата му Софи Грегоар Трюдо разсече сивото време със сатенена рокля в руж тон с ръкави от органза. Акшата Сунак, съпругата на британския министър-председател Риши Сунак - която пристигна в класически сутрешен костюм - избра подобен вдъхновяващ ансамбъл в цвят на метличина.

Принцеса Ан се появи във военна униформа, отговорна за личната безопасност на монарха. Военната униформа не е непозната, Ан е полковник от няколко международни полка.