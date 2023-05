Imagine Dragons заснеха музикален клип в Украйна

А мериканската рок група Imagine Dragons пусна музикален клип, който е заснет в подкрепа на платформата за набиране на средства в помощ на Украйна „Юнайтед24“.

Това съобщи вицепремиерът по въпросите на дигиталната трансформация Михайло Фьодоров, цитиран от информационната агенция Укринформ.

Imagine Dragons release ‘heartbreaking’ music video filmed on the front lines of Ukrainehttps://t.co/j2NyV6ew5y