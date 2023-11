Звездна раса: Защо някои хора си мислят, че са извънземни, живеещи на Земята

Н а Земята има група хора, които вярват, че са извънземни.

Звездните хора или звездната раса са хора, които вярват, че са дошли на Земята от други измерения, за да помогнат за излекуването на планетата и да насочат човечеството към „златния му век“ - период на голямо щастие, просперитет и постижения.

Може да звучи малко налудничаво, но ако потърсите в интернет термина ще ви излязат над 4 милиона резултата. Има и десетки хора, които публикуват видеоклипове в TikTok, Instagram и Facebook, вярвайки, че произхождат от друг свят.

Отключване на мистериите на звездната раса

За разлика от „земните души“, за които се казва, че се прераждат на Земята, звездната раса вярват, че са се пробудили от друга планета, за да се родят тук. Те вярват, че служат като проводници между божествените царства и Земята и че могат да се пътуват между галактиките чрез медитация. Хората от звездната раса също вярват, че могат да общуват на „светлия език“ - форма на комуникация, за която се казва, че заобикаля човешките ограничения и е езикът на душата.

Идеята се приписва широко на автора Брад Стайгър, който пише много за неизвестното и се интересува живо от извънземните форми на живот. Чрез книгата си от 1976 г. „Боговете на Водолея“ Щайгер въвел идеята си, че някои хора произхождат от други измерения.

Вие от звездната раса ли сте?

Вярващите твърдят, че има няколко начина да разберете дали сте част от тази раса или не. Някои от признаците са търсене на смисъл в живота и чувство на липса на принадлежност. Да бъдеш духовен и да притежаваш силно чувство за интуиция, също са качества на звездната раса.

Освен това характерно за тях е, че са изключително съпричастни, чувствителни и имат повече физически и психически проблеми, тъй като душите им не са свикнали да имат човешко тяло. Хората от звездната раса искат да помогнат на човечеството. Животът на Земята ги претоварва и те се зареждат, като прекарват времето си сами.

Вярващите в тази теория казват също, че хората от звездната раса имат желанието да изследват и преживяват нови култури и места, което им помага да достигнат до нови прозрения за съществуването. Примери за това са новите (конспиративни) теории за обществото и холистични здравни интервенции, както и мисли за древни извънземни и много напреднали цивилизации.

Изберете вашата реалност: Изследване на вярванията на звездната раса

Може и да сте разпознали някои аспекти от себе си в горното описание. Много хора, например, казват, че опитват да намерят смисъл в живота си, като понякога се чувстват сякаш не принадлежат не принадлежат на това време, на този свят.

Всъщност изследванията показват, че ниското чувство за принадлежност често е свързано с депресия. Но какво кара някои хора, които изпитват подобни чувства, да стигат до заключението, че са от друга планета? Особено като се има предвид, че досега не е открит живот извън Земята и няма доказателства за извънземни посещения.

Добре дошли в ефекта на Форер. Наречен на Бертрам Форер, психологът, който пръв достигнал до извода, че е доста лесно да накараш хората да се съгласят с неясни описания за тях самите, пример за това са хороскопите. Концепцията за звездната раса е форма на вяра характерна за новата епоха. Терминът се отнася до алтернативни духовни практики, развили се през 70-те години.

Те разглеждат съществуването от гледна точка на Вселената и се фокусират върху духовността и върху собственото си духовно развитие, което включва работа с кристали, енергийно лечение и психически способности. Други характерни за тях вярвания са тези в прераждането, кармата и възможността за достигане на по-високо ниво на съзнание.

Lynn – Why is there huge discrepancy between the starseeds and the rest of mankind?



COBRA – It is because the starseeds have come from other star systems, they have experienced higher dimensions before while the mass of humanity is growing towards ascension for the first time. pic.twitter.com/r24Xzy3TdC