Илон Мъск: USAID трябва да бъде закрита

И лон Мъск заяви, че работи за закриването на агенцията за чуждестранна помощ USAID, в дискусия в социалните мрежи "X".

"Знаете ли, че USAID, използвайки вашите данъци, е финансирала изследвания на биологични оръжия, включително COVID-19, които убиха милиони хора" - това заяви милиардерът Илон Мъск, който вече е шеф на американския департамент за правителствена ефективност /DOGE/.

Мъск заяви, че агенцията за чуждестранна помощ „не подлежи на ремонт” и добави, че президентът Тръмп е съгласен, че тя трябва да бъде затворена.

В неделя „Ройтерс“ съобщи, че през уикенда администрацията на Тръмп е отстранила двама високопоставени служители по сигурността в USAid, след като те са се опитали да попречат на представители на така наречения „отдел за правителствена ефективност“ на милиардера Мъск, съобщиха трима източници.

USAID е държавна институция в САЩ, която администрира невоенната чуждестранна помощ, предоставяна на други страни. Агенцията е създадена от президента Джон Кенеди през 1961 година, тя е независима федерална агенция, която се координира с президента, държавния секретар и Съвета за национална сигурност.

USAID е най-големият дарител в света, като финансира всякакви дейности от здравето на жените в зоните на конфликти до достъпа до чиста вода, лечението на ХИВ, енергийната сигурност и борбата с корупцията.

Агенцията е обвинявана, че сътрудничи с ЦРУ, а в мрежата „Х” Мъск я нарече „престъпна организация”.

Според демократите Тръмп няма законови правомощия да премахне независима агенция, финансирана от Конгреса, и че дейността на USAID е от съществено значение за националната сигурност, обясни CNN.

През 2024 г. те са предоставили 42% от цялата хуманитарна помощ, проследена от ООН. USAID разполага с персонал от над 10 000 души.

Тръмп нареди глобално замразяване на повечето американски чуждестранни помощи като част от своята политика „Америка на първо място“, която вече предизвиква шокови вълни по света. Полевите болници в тайландските бежански лагери, разчистването на противопехотни мини във военни зони и лекарствата за лечение на милиони хора, страдащи от болести като ХИВ, са сред програмите, застрашени от премахване.

Говорейки в по-широк план за намаляване на разходите и измамите в САЩ, Мъск изчисли, че администрацията на Тръмп може да намали дефицита на САЩ с 1 трлн. долара през следващата година. Мъск не предложи никакви доказателства в подкрепа на твърдението си за измами, нито обясни как е достигнал до сумата от 1 трлн. долара.

Той например твърди, че „професионални чуждестранни измамни кръгове“ крадат парични средства в огромни размери, като се маскират като или създават фалшиви цифрови граждани на САЩ.

Онлайн чатът идва на фона на опасенията относно достъпа на Мъск до системата на Министерството на финансите, за която първо съобщи „Ню Йорк таймс“, която изпраща над 6 трлн. долара годишно под формата на плащания от името на федералните агенции и съдържа личната информация на милиони американци, които получават социални плащания, възстановяване на данъци и други пари от правителството.

