Мъск е дарил 288 млн. долара за изборите през 2024 г.

М илиардерът Илон Мъск е похарчил най-малко 288 млн. долара, за да помогне за избирането на президента Доналд Тръмп и други републикански кандидати, сочи анализ на "Вашингтон Пост" на новите документи на Федералната избирателна комисия (ФИК), които предлагат кратка картина на похарчените средства в края на годината по време на изборния цикъл през 2024 г.

