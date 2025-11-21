Любопитно

„Благодаря за всичко“: Илон Мъск изпрати благодарствено послание до Тръмп

Съобщението на главния изпълнителен директор на Tesla последва неговото участие в вечерята, организирана от Тръмп за саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

21 ноември 2025, 12:44
„Благодаря за всичко“: Илон Мъск изпрати благодарствено послание до Тръмп
Източник: Getty Images

И лон Мъск изпрати благодарствено послание до Доналд Тръмп, след като президентът публично го подтикна с думите: „Имаш голям късмет“, пише PEOPLE.

На 19 ноември 79-годишният Тръмп изнесе реч на Американо-саудитския инвестиционен форум, където говори за „Големия красив законопроект“. Той подчерта, че предвижда данъчни облекчения за покупка на автомобили, произведени в САЩ, като част от мащабния правителствен план за разходи.

Докато обясняваше новите приспадания, Тръмп посочи 54-годишния Мъск, присъстващ в залата, и каза: „Ако си купят хубава кола Tesla и вземат парите назаем…“ Малко по-късно прекъсна изречението си, за да добави: „Имаш такъв късмет, че съм с теб, Илон.“

„Благодарил ли ми е някога както трябва?“, обърна се Тръмп към публиката.

След речта Мъск публикува благодарствено послание към президента в X. „Бих искал да благодаря на президента Тръмп за всичко, което е направил за Америка и света“, написа той в публикация от 19 ноември. Тя беше придружена от снимки на Мъск, Тръмп и други лидери и бизнесмени на форума, сред които главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг и престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Коментарите на Тръмп и отговорът на Мъск дойдоха ден след като предприемачът присъства на вечеря в Белия дом в чест на бин Салман във вторник, 18 ноември.

Главният изпълнителен директор на Tesla се появи на събитието в черен костюм с вратовръзка, след срещата между близкоизточния лидер и президента във Вашингтон. По време на вечерята Тръмп заявил пред гостите: „Тази зала е пълна с най-големите лидери в света“, съобщава The Hill.

Последните публични появи на Мъск редом до Тръмп идват след периода му като ръководител на Министерството на правителствената ефективност (DOGE). Технологичният предприемач зае поста през януари, а на 30 май Тръмп обяви, че Мъск ще го напусне след изтичането на специалния му договор като държавен служител.

Само дни след оттеглянето си Мъск изрази истинското си мнение за „Големия красив законопроект“.

„Съжалявам, но просто не мога да го понасям повече“, написа той в X. „Този огромен, скандален, пълен със свинско месо законопроект за разходите на Конгреса е отвратителна мерзост. Срам за тези, които гласуваха за него: знаете, че сте постъпили погрешно. Знаете го.“

По-късно Мъск омекоти някои от изказванията си, но през юни източник съобщи пред PEOPLE, че отношенията му с Белия дом на Тръмп са „необратимо увредени“.

През юли Мъск обяви създаването на нова политическа сила – Американската партия – в отговор на приемането на законопроекта за вътрешна политика на Тръмп в Конгреса. Впоследствие Тръмп нарече Мъск „железопътна катастрофа“ и го обвини, че е „излязъл от релси“.

Месеци по-късно, в началото на септември, Мъск заяви по време на срещата на върха All-In, че времето му като съветник е било „странична мисия“, пише The Seattle Times. Въпреки напрежението между двамата, седмици след това те бяха видени заедно на поменната служба на десния активист Чарли Кърк на 21 септември.

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом
31 снимки
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която
Роналдо И Илон Мъск бяха сред гостите на вечерята която

Кърк беше убит в университета Юта Вали на 10 септември, а президентът му отдаде почит с 40-минутна надгробна реч. На събитието Мъск и Тръмп разменили няколко думи. Малко по-късно Тръмп каза пред медиите, че Мъск се е приближил, за да го поздрави.

Въпреки съобщенията за напрежение между тях, The New York Times съобщи на 18 ноември, че през предстоящия уикенд няколко души, работили с Мъск и Министерството на ефективността на правителството, ще отпразнуват времето си в администрацията. Очаква се Мъск да присъства на събитието в Остин.

Източник: people.com    
Илон Мъск Доналд Тръмп Благодарствено послание Политически връзки Големият красив законопроект Данъчни облекчения
