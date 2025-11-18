„Имитатор“: Илон Мъск нападна новия проект на Джеф Безос за милиарди долари

Д жеф Безос се завръща в ролята на ръководител с Project Prometheus – AI стартъп, фокусиран върху автоматизация в производството, който е събрал 6,2 милиарда долара финансиране. Този ход бележи значително разширяване на надпреварата в AI към физическите индустрии, предаде Times Entertainment.

Компанията, съвместно ръководена от Безос и Вик Баджай (бивш кадър от X), цели да създаде AI за производствени сектори, включително компютри, аерокосмическа индустрия и автомобилостроене. Това е първата ръководна роля на Безос откакто напусна поста на CEO на Amazon през 2021 г.

"Имитаторът" Безос

Илон Мъск не се поколеба. В X той реагира на новината за Prometheus с: „Хаха, няма шанс... Имитатор“.

Мъск публично обвини Безос в копиране на AI амбициите му.

3: Elon Musk called Jeff Bezos a copycat . Uncle Elon no dey hold mouth at all. pic.twitter.com/p7KWweTS3x — Nsukka Parrot (@nsukkaparrot) November 17, 2025

Това не е първият път, когато шефът на Tesla/SpaceX използва тази подигравка. През 2020 г. той нарече Безос „имитатор“, когато Amazon придоби автономната автомобилна фирма Zoox.

Какво е Project Prometheus?

Въпреки че е потайна относно операциите си, Prometheus изглежда да е повече от проект, с който Безос отново да попадне в заглавията. Според докладите, стартъпът ще се фокусира върху AI-управлявана автоматизация за физическите индустрии, насочвайки се към трансформацията на производството, роботиката и инженерството. Prometheus вече е наела близо 100 служители, привличайки таланти от OpenAI, DeepMind и Meta.

За Безос това е логично продължение на неговото дългосрочно виждане да комбинира космическите амбиции (чрез Blue Origin) с напреднал AI, за да реформира как се извършва работата – както на Земята, така и потенциално отвъд нея.

Този AI бум може да е „индустриален балон“

На скорошно технологично събитие той нарече AI вълната „индустриален балон“ и заяви, че много финансирани експерименти може да се провалят, но дългосрочната възвръщаемост може да носи ползи на човечеството. Тезата му:основните иновации могат да доведат до „гигантски“ обществени печалби.

Защо подигравката на Мъск е повече от просто дребнава шега

Реакцията на Мъск не е просто шега– тя е символ на по-голямата надпревара в AI. Неговата компания xAI вече е събрала милиарди и се бори за върховенство в AI ландшафта. Като нарича Безос „имитатор“, Мъск представя Prometheus не просто като конкуренция, а като имитация и опит да настигне собствените му амбиции.

С Project Prometheus Безос се завръща на предните линии на AI битката със сериозна огнева мощ. Ако неговото виждане успее, това може да реформира производството и физическата автоматизация – не само софтуера. Подигравката на Мъск може да е остра, но подчертава колко големи са рисковете. През 2025 г. AI вече не е само за чатботове – става дума за реални машини, Космос и следващата промишлена революция.