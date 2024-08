Япония стартира пробно отстраняване на радиоактивни отломки от АЕЦ "Фукушима"

О ператорът на засегнатата японска атомна електроцентрала Фукушима заяви, че ще изпрати сонда вътре в повреден реактор тази седмица за пробно отстраняване на радиоактивни отломки, предаде АФП.

Токийската електрическа компания (Tepco) има за цел да извлече малка проба от приблизително 880 тона радиоактивни отпадъци, за които се смята, че се намират в реакторите на ударената от цунами атомна централа.

Пробата ще бъде изследвана за улики относно състоянието на вътрешността на реакторите и тяхното опасно съдържание. Това е и решаваща стъпка към извеждането на централата от експлоатация.

„Ще продължим внимателно, като поставим безопасността като наш най-голям приоритет“, каза представител на Tepco.

Отломките имат толкова високи нива на радиация, че Tepco трябваше да разработи специализирани роботи, които да функционират вътре.

Премахването му отдавна е наречено най-плашещото предизвикателство в продължилия десетилетия проект за извеждане от експлоатация на атомната централа Фукушима Даичи.

Три от шестте реактора на Фукушима работеха, когато цунамито връхлетя на 11 март 2011 г., повреди охладителните системи и ги разтопи в това, което се превърна в най-лошата ядрена катастрофа след Чернобил.

В три блока на централата във Фукушима горивото и други материали се стопиха и след това се втвърдиха в силно радиоактивни „отломки от гориво“.

