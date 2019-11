Япония приветства своя император

Х иляди японци приветстваха днес своя нов император Нарухито. Той и императрица Масако участваха в тържествен автомобилен парад в Токио по случай възкачването му на трона, съобщи БТА.

ВИЖТЕ КАК ПРЕМИНА ТЪРЖЕСТВЕНИЯТ ПАРАД

Императорът на най-старата наследствена монархия в света беше облечен в черен фрак и носеше ордена на Хризантемата. Съпругата му – Масако, се появи в дълга бяла рокля и носеше диадема, наследена от предишната императрица Мичико.

