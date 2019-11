Защо в Япония забраниха на жените да носят очила

Д искусия за носенето на очила на работа се разгоря в Япония след съобщения, че някои компании са ги забранили за служителките си жени. Местни медии пишат, че причините за забраната са различни, но от жените се искало да носят лещи вместо очила.

Хаштегът „забрана за очила“ се превърна в един от най-популярните в социални мрежи тази седмица в Япония, след като телевизията Nippon излъчи репортаж, според който работодатели принуждавали служителките си да изоставят очилата, тъй като, според тях, жените с очила изглеждали по-малко женствени и приятелски настроени, дори излъчвали студенина.

Потребителите на социални мрежи бяха възмутени от подобни практики. „Доста странно е мъжете да могат да носят очила, но не и жените“, казва Банри Янаги, 40-годишен помощник мениджър в застрахователна компания в Токио.

„Ако носенето на очила по време на работа е истински проблем, тогава носенето на очила трябва да бъде забранено за всички - и жени, и мъже“, пише актрисата Юми Ишикава, която е автор на петиция срещу изискването жените да ходят на работа на високи токчета. "Проблемът с очилата е същият като при високите токчета. Това изискване се отнася само за жените", казва Юми Ишикава.

Един от аргументите на защитниците на забраната беше, че очилата не са част от традиционното японско облекло. Жена разказа в "Туитър", че работи в ресторант и трябва да носи кимоно по време на работа. Работодателят й казал, че трябва да се откаже от очилата и да носи контактни лещи, тъй като очилата изглеждат странно с кимоно. В социалните мрежи отговориха със снимки на известни жени, облечени в кимоно и с очила.

