Яденето на твърде много риба води до този риск

Н ово проучване показва, че любителите на рибата могат да имат леко повишен риск от развитие на рак на кожата (меланома), съобщават от WebMD.

Изследователите проследили над 490 000 американци и установили, че тези с най-висок прием на риба (20%) имат около една четвърт по-висок риск от развитие на болестта в рамките на 15 години, в сравнение с 20-те % с най-ниска консумация на риба.

Въпреки това експертите подчертаха, че констатациите показват само корелация и не могат да винят директно консумацията на риба.

Онкологичен диетолог, който не е участвал в проучването, подчертава значението на „по-голямата картина“.

Като цяло рибата е здравословен източник на протеин, богат на противовъзпалителните омега-3 мастни киселини, каза Ейми Браганини от Mercy Health Lacks Cancer Center в Гранд Рапидс, Мичиган.

Заради ползите на рибата, включително връзката с по-добро здраве на сърцето и мозъка, експертите обикновено препоръчват на хората да се стремят към две порции риба на седмица, отбеляза Браганини.

Рибата може да бъде "страхотна алтернатива", каза тя, за хора, които искат да ограничат червеното и преработеното месо - които са свързани с по-висок риск от някои видове рак, включително рак на дебелото черво и ректума.

Как тогава рибите са свързани с меланомата - заболяване, най-тясно свързано с рискови фактори като слънчеви изгаряния и фамилна анамнеза?

Не е ясно, каза водещият изследовател Юнюнг Чо. Но една хипотеза е, че не рибата, а замърсителите - като живак и полихлорирани бифенили - могат да се срещат в относително високи нива в някои риби.

Минали изследвания свързват излагането на живак с по-висок риск от меланома и други видове рак на кожата, отбеляза Чо, доцент в Медицинското училище Уорън Алпърт към университета Браун, в Провидънс, Роуд Айлънд.

„Това е първото проучване, което показва тази връзка“, каза Чо. "Нуждаем се от повече изследвания, за да възпроизведем тези открития, преди да можем да направим каквито и да е хранителни препоръки."

Резултатите, публикувани на 9 юни в списанието Cancer Causes and Control, се базират изследването на 491 000 американци на възраст от 50 до 71 години, които са били проследявани в продължение на 15 години.

През периода на проучването малко над 5000 участници са били диагностицирани със злокачествен меланом, докато почти 3300 са развили меланом in situ - където "предраковите" меланомни клетки са в горния слой на кожата, но не са проникнали в по-дълбоките слоеве.

Екипът на Чо установи, че хората, които приемат най-много риба имат 22% по-голям риск от злокачествен меланом и 28% по-висок риск от меланом in situ в сравнение с участниците, които ядат по-малко риба. Водещата група обикновено изяжда близо 43 грама риба на ден.

Тези по-високи рискове са налице, когато изследователите отчитат и други фактори като начин на живот, раса, ниво на образование и местообитание.

В проучването обаче липсваха подробности за това колко често участниците се излагат на слънце.

