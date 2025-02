Бойкот в редица държави срещу високите цени на храните

П ротестите срещу високите цени на хранителните продукти в Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора набират все по-голяма сила. Гражданските инициативи, организирани предимно чрез социалните мрежи, целят да окажат натиск върху супермаркетите и правителствата за контрол на цените и по-справедлива търговска политика.

Акция срещу високите цени и неравенствата в България

Движение „Системата ни убива“, Федерация на потребителите в България и Обединени пенсионерски съюзи обявиха общонароден бойкот на всички хранителни магазини в България, който ще се проведе на 13 февруари 2025 г. Повод за акцията е драстичното увеличаване на цените на основни хранителни стоки, което сериозно затруднява хората, особено 800 000 пенсионери, живеещи под прага на бедността, и работещите бедни, които не могат да покрият основните си разходи за храна и бит. Според организаторите, България е най-бедната страна в ЕС, а цените на стоки като масло, мляко, сирене и месо в чуждестранни търговски вериги са по-високи в България, отколкото в страните, в които тези вериги са разположени. Това предаде БНР .

Призивът за бойкот цели да покаже, че в България има активно гражданско общество, което не търпи ценовия произвол. Организациите настояват българските власти да въведат ценови тавани за 70 основни хранителни продукта, както беше направено в Хърватия, където след проведен бойкот цените на много продукти бяха значително намалени. В допълнение, те апелират към медиите да не цензурират протестния призив и да осигурят публичност на исканията на гражданите.

Протестът на 13 февруари е само началото на по-широк граждански бунт срещу високите цени и неравенствата в България.

Хърватия: От еднодневни към седмични бойкоти

В Хърватия днес се провежда третият еднодневен бойкот на цялата търговска мрежа. Потребителската платформа "Ало, инспекторе" призова гражданите за още по-решителни действия – седмичен бойкот на най-голямата местна верига "Конзум" от 8 до 14 февруари. Решението е взето чрез онлайн анкета, в която са участвали близо 145 000 души, а 31,7% са гласували за бойкот на "Конзум".

Това не е първият подобен протест. Още през януари платформата организира еднодневни бойкоти, като първият се проведе на 24 януари. Според хърватската Данъчна администрация подобни действия вече дават резултат – на 31 януари, когато се проведе вторият бойкот, продажбите на дребно са спаднали с 31%, а сумата на извършените плащания – с 42%. Въпреки това данните сочат, че първият бойкот е бил по-успешен, тъй като вторият регистрира 18% по-високи продажби спрямо него.

В отговор на протестите хърватското правителство въведе контрол върху цените на 70 основни продукта. Новите регулации влизат в сила от днес, като целта им е да смекчат негативното влияние на инфлацията върху потребителите.

#Supermarkets lower prices after boycott

⬇️⬇️⬇️

Boycott widens acros #Balkans? #Croatia showing how you get lower prices from greedy supermarket chains?? https://t.co/e01ZUWaUJ0