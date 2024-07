Хума Абедин се сгоди за сина на Джордж Сорос

Х ума Абедин, бивш помощник на бившия държавен секретар Хилъри Клинтън, е сгодена за Алекс Сорос, син на либералния милиардер Джордж Сорос.

Двойката разкри новината в сряда в Instagram, като написа: „Това се случи… не можем да бъдем по-щастливи, по-благодарни или по-влюбени.“ Сорос е предложил брак на Абедин в края на май след по-малко от година връзка, според Vogue.

47-годишната Абедин и 38-годишният Сорос са познати имена на всеки, който следи политиката и бизнеса.

Абедин е работила с Хилъри Клинтън в Белия дом, Сената и Държавния департамент в продължение на няколко години. Преди това тя беше омъжена за Антъни Уайнър, бившия конгресмен от Демократическата партия, който влезе в затвора заради секс с непълнолетна през 2017 г., същата година, когато Абедин подаде молба за развод.

Междувременно Сорос ръководи фондациите „Отворено общество“ и комитета за политически действия, благотворителна организация, която дарява за либерални каузи. Състоянието на баща му Джордж се оценява на 6,7 милиарда долара според Forbes и е дал повече от 30 милиарда долара на своята фондация.

