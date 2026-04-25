Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула", след като армията съобщи за серия от нарушения на прекратяването на огъня, предаде Франс прес.

Според кратко съобщение, публикувано от канцеларията на Нетаняху, премиерът е наредил на израелската армия да порази силно цели на "Хизбула" в Ливан.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици.