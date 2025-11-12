Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

И змина един месец, откакто Израел и Хамас постигнаха първата фаза на прекратяването на огъня в Газа, предложено от президента Доналд Тръмп, и наближава годишнината от отделно, подкрепено от САЩ примирие в Ливан , постигнато между Израел и Хизбула през ноември 2024 г., въпреки това Израелските отбранителни сили (IDF) продължават да провеждат операции и на двата фронта, пише Newsweek.

Говорителят на Израелските отбранителни сили подполковник Надав Шошани твърди, че израелските атаки в двете страни са оправдани поради продължаващите вражески действия и опитите за възстановяване на капацитета, опустошени от двугодишната война, която разтърси Близкия изток .

„Мисля, че е ясно, че Хамас и Хизбула, на север по подобен начин, са заинтересовани от нарушаване на споразумението. Те са заинтересовани споразумението да се запази на наша страна и са заинтересовани да го нарушат без никакви последствия“, каза Шошани.

Газа

В Газа, където регионалният конфликт започна, когато Хамас предприе мащабна изненадваща атака срещу Израел през октомври 2023 г., тогавашният президент на САЩ Джо Байдън предприе няколко опита за мир, чиято администрация успя да осигури сделка в последния момент с подкрепата на встъпващия в длъжност екип на Тръмп точно преди деня на встъпването в длъжност през януари. Тази триетапна сделка донесе първия продължителен период на спокойствие от повече от година, но се провали през март поради спорове между Израел и Хамас за това как да се премине към втората фаза.

Следващият голям пробив се случи едва миналия месец, когато Израел и Хамас отново се съгласиха за първата фаза на още по-всеобхватен 20-точков план, очертан от Белия дом.

В допълнение към осигуряването на окончателно прекратяване на военните действия и освобождаването на израелски заложници, заловени от Хамас по време на първоначалното им нападение, и палестински затворници, държани в израелски затвори, споразумението включваше редица други мерки , като например създаването на технократичен комитет от независими палестинци, председателстван от Тръмп, който да замени воденото от Хамас правителство в Газа, и разполагането на Международни стабилизационни сили, които да заменят израелската военна окупация.

Israel is bombing Lebanon tonight. Despite the so called “ceasefire”. Israel never wanted peace and it was never about self defense. It was always about ethnic cleansing and occupation pic.twitter.com/yKviHfCUPX — Hadi (@HadiNasrallah) October 16, 2025

Досега Израел е освободил 2058 палестински затворници, а Хамас е освободил по-голямата част от 40-те живи и мъртви заложници, все още намиращи се в Газа по време на прекратяването на огъня, като продължават усилията за откриване на останките на последните четирима пленници.

Президентът на Международния комитет на Червения кръст Миряна Шполярич Егер, чиято организация консултира издирвателните усилия и улеснява прехвърлянето на заложници и затворници, наскоро заяви пред Newsweek, че „извличането на телата е изключително трудно при настоящите обстоятелства“, предвид разкъсваните от войната условия в Газа.

Но Израел също така обвини Хамас, че умишлено забавя процеса и дори инсценира откриването на тела, докато подривно се стреми да се прегрупира и да извърши атаки срещу израелски войски.

Шошани заяви, че не очаква споразумението за прекратяване на огъня да премине към следващите етапи, докато Израел не прецени, че Хамас изпълнява изцяло своята част от сделката.

„Мисля, че преди да можем да говорим за етап Б или етап две, както искате да го наречете, първият етап трябва да бъде завършен“, каза Шошани. „Не всички заложници са върнати. Това трябваше да се случи преди месец. Хамас не разоръжава. И преди да можем да говорим за бъдещето на Газа, трябва да има процес, при който всички заложници ще се върнат, при който Хамас ще се разоръжи и при който ще бъдат разположени международни сили за сигурност.“

„Така че, мисля, че това е настоящото положение. От наше име, ние сме ангажирани със споразумението“, добави той. „Ние сме ангажирани и със сигурността на Израел. Ще се погрижим всички страни да са ангажирани с това споразумение и да се уверим, че то се спазва и че Хамас няма да го използва като възможност да се подготви за следващата атака срещу

нас.“

Въпреки това, той призна, че има „текущ процес“ относно графика и конституирането на планираните Международни стабилизационни сили. Този процес се развива на фона на скорошни усложнения, като например забраната на турски войски да участват от страна на израелски власти заради решението на Турция да издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и други висши служители за военни престъпления, както и нежеланието на Обединените арабски емирства да участват в разполагането на войските при липсата на ясна рамка.

⚠️ last night, Israel bombed the ceasefire in Lebanon. Again.



10 airstrikes.

300 bulldozers & engineering vehicles destroyed.

1 civilian killed. Several others injured.



Their excuse?

Hezbollah was “storing heavy machinery.”



Translation:

Rebuilding Lebanon is now ‘terrorism.’… pic.twitter.com/hJfKgGM3OY — Hala Jaber (@HalaJaber) October 11, 2025

Междувременно насилието в Газа продължава, като във вторник Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха, че са „ударили и елиминирали“ заподозрян боец, преминал така наречената „жълта линия“. Това е една от поредица операции след прекратяването на огъня, при които през последния месец загинаха над 240 палестинци, според здравното министерство на Газа.

Хамас и съюзническите му палестински фракции също са свързани със смъртоносни атаки след примирието, включително една, при която в края на миналия месец в Рафах бяха убити трима военнослужещи от израелската армия. Атаката се е случила в контролираната от Израел зона отвъд „жълтата линия“, където Шошани е оценил, че са останали от „десетки до стотици“ бойци на Хамас.

В изявление, публикувано в неделя, военното крило на Хамас „Бригадите Ал-Касам“ заяви, че Израел „носи пълната отговорност за сблъсъците с нашите бойци в Рафах, които се защитават в район под контрола на Израел“.

Ливан

Израел също продължи да налага удари в Ливан въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г. Споразумението сложи край на най-интензивната ера на израелски военни действия в Ливан от едномесечната война през 2006 г., като израелските отбранителни сили едновременно извършваха бомбардировки на предполагаеми позиции на Хизбула и изпращаха войски от юг.

Операциите приеха решителен обрат през септември 2024 г., когато електронни устройства, по-специално пейджъри, за които се смята, че са били използвани предимно от Хизбула и нейните съюзници, се взривиха в Ливан, убивайки десетки и ранявайки хиляди, в резултат на тайни действия, които широко се приписват на израелски тайни действия. По-малко от две седмици по-късно, Армията на отбранителните сили на Израел уби генералния секретар на Хизбула Хасан Насрала при удар, насочен към подземния му комплекс в южните предградия на Бейрут.

Israel just broke another ceasefire AGAIN 🇮🇱This time bombing civilian sites in southern Lebanon and calling them “terrorist infrastructure.” Those who were there said the explosions were so massive they shook the ground for miles and sent people running in panic.



Israel claims… pic.twitter.com/YnAdmC0NKh — JAKEGTV (@JakeG_Official) October 17, 2025

Ноемврийското примирие също имаше дълбоки последици. В същия ден, в който беше постигнато, беше предприета водена от ислямисти бунтовническа офанзива срещу правителството на съседен сирийски президент Башар Асад, което доведе до падането му само 11 дни по-късно.

Хизбула, мобилизирала се в продължение на години в подкрепа на Асад, член на водената от Иран коалиция „Ос на съпротивата“ и сред първите външни играчи, които предприеха атаки срещу Израел в подкрепа на Хамас, когато избухна войната в Газа, не се намеси в Сирия.

Смяната на властта в Дамаск, сега водена от временния президент Ахмад ал-Шараа, беше приветствана от Белия дом, въпреки че беше посрещната с подозрение както от Израел, който изрази скептицизъм относно неговото войнствено минало, така и от иранската Оста на съпротивата, която сега е откъсната от ключов сухопътен маршрут, свързващ Хизбула с Техеран.

Дори в разклатеното си състояние обаче се смята, че Хизбула притежава значителен капацитет по отношение на огнева мощ и човешка сила. Израелски представители многократно обвиняват групировката, че се стреми да възстанови военната си сила и не се е оттеглила от позициите си южно от река Литани, както е посочено в примирието.

„На северния ни фронт, въпреки че Хизбула претърпя значителни удари през последните две години, намеренията ѝ не са се променили“, каза Шошани. „За съжаление, изглежда, че организацията продължава да действа и да призовава за унищожаване на Израел и отново работи за възстановяване на военните си способности. За да постигне тази цел, напоследък идентифицираме все повече опити от страна на Хизбула да възстанови оперативните си способности и да възстанови самата инфраструктура, която заплашва сигурността на Израел.“

Шошани заяви, че Израел е установил „стотици нарушения“ на прекратяването на огъня от страна на Хизбула и че Израелските отбранителни сили (ИДФ) извършват „прецизни удари срещу тези терористични цели, премахвайки заплахите и действайки в съответствие със споразуменията и договореностите с нашите партньори и ливанците“.

„Ние сме ангажирани със споразумението, но то трябва да се спазва“, каза Шошани. „Няма да се върнем към реалността от 7 октомври 2023 г. с хиляди терористи на границата ни, на пешеходно разстояние от нашите цивилни.“

В последните операции, Армията на отбраната на Израел обяви в понеделник, че е убила член на Хизбула, за когото се твърди, че е участвал в контрабанда на оръжие от Сирия, и че е ударила и няколко обекта на „терористична инфраструктура“ в Бекаа, Набатия и другаде.

Хизбула също многократно обвини Израелската армия в нарушаване на условията на примирието, като извършва подобни удари и отказва да изтегли израелските сили от няколко позиции в Южен Ливан.

Ливанското правителство е притиснато между двете страни. Докато ливанският президент Джоузеф Аун и премиерът Наваф Салам изразиха подкрепа за позицията, че единствено държавата трябва да притежава такива оръжия, те също така осъдиха продължаващите удари на Израел, както и задържащото се присъствие на израелски сили на юг.

В реч по случай Деня на мъчениците във вторник, генералният секретар на Хизбула шейх Наим Касим, който наследи Насрала миналата година, обвини ливанското правителство, че се опитва да умилостиви израелските искания, като се фокусира върху арсенала на групировката, докато в действителност „Израел не иска да си тръгне, защото иска да контролира Ливан политически, икономически, социално, финансово и географски и иска Ливан да бъде заден двор за разширяване на селища, като част от „Велик Израел“.

Като такъв, Касим заяви, че „няма да се откажем от оръжието си, което ни дава тази решителност и тази сила и ни позволява да се защитаваме“.