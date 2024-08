"Ужасен съм": Борел разкритикува израелския въздушен удар по училище в Газа

В ърховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че е "ужасен" след израелския въздушен удар днес по училище, приютило жители от ивицата Газа, при който според палестинските власти са загинали около 100 души, предаде ДПА.

"През последните седмици поне 10 училища станаха обект на нападение. Няма никакво оправдание за тези масови убийства", написа Борел в социалната платформа "Екс".

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.



At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres



We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2