"Хизбула" с нова атака срещу Израел, има жертви

Л иванската групировка „Хизбула“ съобщи вчера, че е извършила атака с дрон срещу израелска военна позиция близо до северния град Метула, предаде Ройтерс. По-късно израелската армия потвърди, че при нападението са убити двама войници.

Проиранската организация каза още, че е изстреляла през ливанско-израелската граница десетки ракети срещу военни цели на територията на Израел.

