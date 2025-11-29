Свят

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

29 ноември 2025, 14:21
Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда
Източник: istock

А лександър (Алеко) Елисашвили, един от лидерите на коалицията "Силна Грузия - Лело", бе задържан днес на зазоряване след опит да подпали канцеларията на Тбилиския градски съд, съобщи Министерството на вътрешните работи на Грузия, цитирано от обществената медия ГПБ.

Според следствието той е счупил с чук стъклото на външната фасада на зданието на канцеларията на Тбилиския градски съд, проникнал е в сградата маскиран, залял е с бензин канцеларски принадлежности, оборудване и документация и е опитал да предизвика пожар. Задържан е "на местопроизшествието от представители на съдебната полиция, на които Елисашвили е оказал съпротива, като е използвал огнестрелно оръжие, с което е разполагал, и е прибягнал към физическо насилие", допълва МВР.

Един от служителите на реда е получил травми и е откаран в болница, а при задържането е пострадал и самият Елисашвили. Оръжието му е иззето от полицията като веществено доказателство.

Четиридесет и седем годишният Елисашвили е основател на Партията на гражданите, която е част от коалицията "Силна Грузия - Лело", една от трите основни опозиционни формации в Грузия. Те са изправени пред заплахата да бъдат забранени от управляващата партия "Грузинска мечта", която каза, че скоро ще сезира Конституционния съд по въпроса, отбеляза Асошиейтед Прес.

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Някога сред най-демократичните и прозападни държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна, казват критици на правителството. Вчера се навършиха 365 дни от началото на непрестанните демонстрации срещу "Грузинска мечта", която вкара в затвора почти всички опозиционни политици и редица демонстранти от миналия ноември насам, когато правителството каза, че спира преговорите за присъединяване към Европейския съюз, посочи АП.

Елисашвили, който бе депутат до миналата година, участва в свада в парламента по време на дебат през април 2024 г. за законопроект за "чуждестранните агенти", който критици на правителството казват, че е написан по руски маниер и цели да смаже гражданското общество и инакомислието. По време на разгорещения дебат по проектозакона, който в крайна сметка бе приет, Елисашвили удари в лицето Мамука Мдинарадзе, лидер на парламентарната група на "Грузинска мечта".

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Алеко Елисашвили Грузия Опит за палеж Политическа опозиция Грузинска мечта Авторитаризъм Протести в Грузия Законопроект за чуждестранните агенти Тбилиси Насилие
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

