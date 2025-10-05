Свят

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

"Никой няма да остане ненаказан", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе

5 октомври 2025, 13:23
Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец
Източник: AP/БТА

"Никой няма да остане ненаказан. Разполагаме с много повече ресурси за разкриване на извършителите, отколкото имахме дори преди година или две", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе пред журналисти, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

По думите му всички замесени в прояви на насилие срещу държавата и органите на реда трябва да понесат отговорност.

"Както знаете, вече са арестувани няколко души, включително организаторите на протестите. Напомням, че никой няма да избегне наказание. Днес имаме значително по-големи възможности да установим извършителите, отколкото през предишните години. Затова много повече хора ще бъдат изправени пред правосъдието за насилието срещу държавата и правоохранителните органи. Законът ще бъде приложен с цялата си строгост", подчерта Кобахидзе.

Според премиера протестиращите, които са се опитали да влязат в президентския дворец, са се опитали да свалят правителството и обвини Европейския съюз в намеса в грузинската политика.

Междувременно, председателката на централната избирателна комисия на Грузия Надя Йоселиани заяви, че окръжните избирателни комисии в Грузия са получили 25 жалби за нарушения на вчерашните избори за местни власти.

"В този контекст посланикът на Европейския съюз в Грузия носи особена отговорност. Той трябва да излезе и категорично да осъди всичко, което се случва по улиците на Тбилиси", призова Кобахидзе.

Към момента няма коментар от ЕС по темата, но през юли дипломатическата служба на ЕС отхвърли това, което определи като дезинформация и безпочвени обвинения от грузинските власти относно предполагаемата роля на ЕС в Грузия.

По време на протестите грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне протестиращите от президентския дворец. 

Източник: БТАГабриела Иванова    
грузия протести
