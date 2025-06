Авторитарна спирала: Грузия арестува виден опозиционен лидер

Г рузинският опозиционен политик Ника Гварамия беше задържан днес в предварителния арест за срок до девет месеца, като това е поредният известен критик на правителството, вкаран зад решетките, предаде Ройтерс.

След масовите демонстрации по повод оспорваните избори през октомври и последвалото решение за прекратяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз грузинските власти предприеха мерки за ограничаване на водещите фигури в протестното движение.

Гварамия отказа да даде показания пред парламентарната комисия, която разследва предполагаеми нарушения при управлението на вкарания в затвора бивш президент на Грузия Михаил Саакашвили, който беше на власт от 2004 до 2012 г. Ако бъде признат за виновен за неспазване на изискванията на комисията, той може да бъде лишен от свобода за срок до една година.

🗣️“The oligarchy must fall,” said Nika Gvaramia, as he was handcuffed after voluntarily turning himself in at the prison.

Gvaramia is charged for refusing to appear before a parliamentary commission set up by Georgian Dream to investigate opposition leaders.