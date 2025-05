Брюксел: Законът за чуждестранните агенти застрашава членството на Грузия в ЕС

Н овият грузински закон за „чуждестранните агенти“, влизащ в сила днес, е „сериозна пречка“ пред демокрацията и „застрашава“ присъединяването на Грузия към Европейския съюз, заяви Европейската комисия, цитирана от Франс прес.

(Във видеото: Бивш футболист става президент на Грузия)

Според Брюксел този закон представлява „още една агресивна стъпка на грузинските власти за потискане на инакомислието, ограничаване на свободите и по-нататъшно свиване на пространството за дейност за активисти, гражданското общество и независимите медии“.

Този вид закон „застрашава“ процеса на присъединяване на Грузия към ЕС, предупредиха в съвместно изявление ръководителят на европейската дипломация Кая Калас и европейският комисар по разширяването Марта Кос.

ЕС е „готов да разгледа възможността за връщане на Грузия на пътя ѝ към членството в ЕС, ако властите предприемат надеждни стъпки за преодоляване на отстъплението от демокрацията. Отговорността за това е изцяло на грузинските власти“, допълват европейските представители.

Joint statement by HR/VP @kajakallas & Commissioner Marta Kos: Georgia’s Foreign Agents Law marks a serious setback for democracy. It threatens the country’s EU path. The responsibility lies solely with the Georgian authorities.



Read more: https://t.co/L7tmDexkDl pic.twitter.com/htNxNB9mUV