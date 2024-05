Хиляди блокираха ключово кръстовище в грузинската столица

Х иляди демонстранти блокираха днес ключово кръстовище в грузинската столица Тбилиси на фона на продължаващите протести в страната срещу закона за "чуждестранните агенти", предаде Ройтерс.

Те блокираха Площада на героите, през който преминава по-голямата част от трафика в града.

Грузинският парламент вчера одобри на второ четене законопроекта за "чуждестранните агенти", за който критиците твърдят, че е бил вдъхновен от Кремъл. Законопроектът, който предвижда организациите, получаващи повече от 20% от финансирането си от чужбина, да трябва да се регистрират като агенти на чуждестранно влияние, предизвика политическа криза в кавказката страна.

Protesters against Georgia’s foreign agent law have begun to gather at Heroes Square, with the suggested aim of blocking the major intersection in Tbilisi. There are at least two police vans near the tens of protesters.



