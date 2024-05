Водно оръжие, сълзотворен газ, зашеметяващи гранати: Напрежението в Грузия доведе до арести

П о време на снощните протести срещу проектозакона „За чуждестранните агенти“ в Тбилиси са задържани 63 души, а шестима полицаи са били ранени, съобщи Министерството на вътрешните работи на Грузия, цитиращо заместник-вътрешния министър Александре Дарахвелидзе, съобщи Ройтерс.

Напрежението около спорния закон в Грузия се засилва, десетки хиляди излязоха на протест

Грузинските сили за сигурност използваха водно оръжие, сълзотворен газ и зашеметяващи гранати след като депутатите обсъдиха спорния проектозакон.

#Georgia Detained 63 participants in protest against the "foreign agents" law.



The Georgians took to the streets of Tbilisi yesterday once again to protest the controversial law



Source: Tbilisi_life/RusNews pic.twitter.com/e1hx2FGafG