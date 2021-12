Хероиновите кучета на Кабул: пристрастени за утеха

Н е е необичайно да видите мъже, които пушат хероин между взривените стени на сватбената зала Шахр-е Нау в Кабул. Употребата на наркотици е широко разпространена в афганистанската столица, въпреки че талибаните обещаха да забранят производството им и да се справят със зависимостта към наркотици под тяхно управление.

Но за минаващите през района, по-изненадващата и тревожна гледка е даването на хероин на бездомните кучета, които обикалят района.

Топлина за тялото, утеха за душата

Ахмад (бел. ред. това не е истинското му име) пуши хероин от няколко години, подхранвайки вредния си навик си чрез кражби, просия и събиране на пластмасови бутилки за рециклиране. Бездомно куче от смесена порода, вероятно родено по улиците на Кабул, лежи наблизо. Ахмад поставя пластмасова бутилка плътно над носа на кучето и издухва дим от хероин през отворения горен край. След няколко „удара“ кучето се изправя и ококорва очи.

Един от бездомните мъже обяснява, че даването на хероин на бездомните кучета, които изглежда страдат от същите ефекти на пристрастяване, както хората, означава, че те се връщат всяка вечер на това място и осигуряват както топлина на тялото, така и утеха за душата на зависимите мъже.

