Хеликоптер се разби в САЩ, четири жертви, сред които дете (СНИМКИ)

Ч етирима души, сред които и дете, загинаха при катастрофа с хеликоптер в Хюстън, Тексас, в неделя, съобщиха местните власти.

Хеликоптерът, за който се съобщава, че превозвал четирима души, се е разбил в радио кула в източната част на града вечерта, според пожарната служба в Хюстън.

⚡️In eastern Houston, USA, a helicopter crashed into a wireless tower. Which led to its crash. pic.twitter.com/zOiuZ52p1z

Местните медии информираха, че на мястото на инцидента са се отзовали множество спешни екипи. Представители на пожарната заявиха, че жертвите на катастрофата са били пасажери на хеликоптера, като тяхната самоличност все още не са разкрити.

Според властите в Хюстън, хеликоптерът вероятно е бил частен R44, който е излетял от летище Елингтън Фийлд, на около 24 км от мястото на катастрофата.

Федералната авиационна администрация (FAA) по-рано е издала известие, че светлините на кулата не работят, според местния филиал на CBS, KHOU-TV.

Снимки, публикувани от пожарната служба в социалните медии, показват служители на спешната помощ, които разследват останките на мястото на инцидента.

#Houston #Texas A #Helicopter has crashed into a radio antenna at approx 1954 local time. Unknown on injuries or fatalities at this time. The #FAA will be investigating. Video shared online. The Pics shared by #HoustonFireDept. pic.twitter.com/udGPaLsSth