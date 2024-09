Руски ученици запалиха хеликоптер за $15 млн. с цигари (СНИМКИ)

Д вама руски тийнейджъри унищожиха военен хеликоптер Ми-8 на летище, използвайки запалима течност и цигари.

Хеликоптерът Ми-8, оценен от украинската военна разузнавателна агенция GUR на цена до 15 млн. долара, беше подпален на летището в Ноябрск в руския арктически Ямало-Ненецки автономен район във вторник вечерта, според канала Baza Telegram, който е свързан с руските служби за сигурност.

(Видеото е архивно: Има ли проблем с военната мобилизация в Украйна)

От началото на войната в Украйна руските военновъздушни сили са измъчвани от загуби на самолети и саботаж, несвързан с бойни мисии.

🫡This has never been heard before: two schoolchildren aged 13-14 burned a helicopter at the Noyabrska nuclear power plant (Russian Federation) #LetUkraineStrikeBackNoLimits pic.twitter.com/nBBh69gFSQ

Тийнейджърите на възраст 13 и 14 години са отишли на хеликоптерната площадка, където беше разположен хеликоптерът, и са я залeли със запалима течност.

„Учениците подпалиха хеликоптера с цигари. След като изляха течността върху хеликоптера, момчетата решиха да пушат и след това хвърлиха цигара в хеликоптера. Нямаше огън. После едно от момчетата запали втора цигара и я изгаси в течността. В този момент е избухнала експлозия, " каза каналът Telegram.

Двамата тийнейджъри са задържани по-малко от час по-късно. Те са получили сериозни изгаряния по лицата си и са хоспитализирани.

A pair of Russian schoolchildren torched a Russian Mi-8T transport helicopter (RA-24519) at Noyabrsk airfield, Siberia. The helicopter is a complete loss.



The pair reportedly carried out the attack after receiving an offer of 5 million rubles from an unknown figure on telegram. pic.twitter.com/RzP1hjR1Zd