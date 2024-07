Хеликоптер се разби в Ирландия, двама са загинали

Д вама души загинаха, след като хеликоптер се разби в селскостопанска постройка в централната част на Република Ирландия, предаде Ройтерс.

(*Видеото е архивно: Хеликоптер се разби на околовръстния път в Мадрид, трима са ранени)

Two people killed after helicopter crashes into building in Ireland



Read more🔗https://t.co/lNrhVEBz9n