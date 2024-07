Хеликоптер се разби в океана-един загинал, търсят двама

П отвърдена е смъртта на един човек, а други двама са в неизвестност, след като хеликоптер се разби в океана край остров Кауай в четвъртък следобед.

По данни на Федералната авиационна администрация трима души са били на борда на хеликоптер Robinson R44, който се разбива край брега на Кауаи около 14:00 ч.

Длъжностни лица заявиха, че туристи по пътеката Калалау са станали свидетели на падането на хеликоптера във водата и са съобщили за инцидента на диспечерите.

В предварителния доклад се посочва, че един от пътниците е намерен час след катастрофата и е обявен за мъртъв.

