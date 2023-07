Хеликоптер се разби до Еверест, шестима души загинаха

К атастрофа с хеликоптер в района на Еверест в Непал отне живота на шестима, съобщиха властите. Хеликоптерът се разби малко след излитане, предаде АФП.

Пътниците в хеликоптера са били петима мексикански туристи и един непалски пилот.

#NEPAL | Five bodies have been recovered from the accident site of a private commercial helicopter carrying six people that crashed in hilly terrain in eastern Nepal today.



The Manang Air NA-MV chopper took off from Surke Airport in Solukhumbu district at 10:04 am for Kathmandu… pic.twitter.com/xv0tVSvBhe