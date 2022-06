Хаос в САЩ след решението за абортите: Какви са реакциите?

Н якои празнуват, докато други тъгуват. Това е новата реалност за една нация, разделена от горчиви политически разделения.

Знаменателното решение на Върховния съд в САЩ да отмени почти 50-годишното конституционно право на жената да прекрати бременността си предизвика много противоречиви реакции сред населението.

Дръзкото консервативно мнозинство на Върховния съд доведе до огромна дестабилизация в САЩ.

Ще бъдат ли забранени абортите в САЩ?

Правото на аборт вече не съществува в някои консервативни щати. Още в петък след решението на Върховния съд много жени не получиха шанса за аборт.

Щатът Уисконсин се върна към закон от 19 век, забраняващ абортите. Междувременно последната клиника за аборти в Южна Дакота се готви да се премести в Минесота.

По-либералните щати като Калифорния пък обещават да служат като убежища за жените.

MAP: 23 states would ban abortion in a post-Roe America.https://t.co/csuX6QOtYi pic.twitter.com/JZkMVqdY2h — NBC News (@NBCNews) June 25, 2022

Сред прогресивните нараства страхът какво ще се случи по-нататък.

На Прайд фестивалите, проведени в САЩ през уикенда, възникна болезненият въпрос дали трудно извоюваното право на еднополови бракове също ще бъде изложено на риск.

Нараства и несигурността относно това как решението ще повлияе на лечението на фертилитета и дори прием на контрацептиви.

Researchers have found that the rates of abortion are basically the same in countries where the procedure is broadly legal and those where it's banned. https://t.co/TWoK0XKpT5 — NPR (@NPR) June 27, 2022

Предприятия пък вече разработват планове за компенсиране на служителите или разширяване на здравното осигуряване, което да покрива услуги за аборти извън щатите.

Темата за аборта касае хората с всякакви политически убеждения. Много консерватори гледат на процедурата като на убийство на неродено дете. Много други американци разглеждат решението на Върховния съд като грубо нарушение на човешките права, а именно способността на жената да прави избор относно собственото си тяло.

Общественото мнение обаче е и често в много повече нюанси от черно-бялата реалност на политическия дебат - особено относно това в кой момент от бременността трябва да се разреши абортът и при какви изключения трябва да той да бъде разрешен.

LIVE UPDATES: Nationwide protests continue as supporters and opponents of abortion rights map their next moves. https://t.co/nd6xEo07jD — NBC News (@NBCNews) June 26, 2022

Републиканските лидери вече се борят с това как и дали ще помогат на жените, които ще бъдат принудени да раждат деца, които може да не искат - дори в случаи след изнасилване и кръвосмешение.

В поне половината от Съединените щати решението на Върховния съд обещава нови трудности за бедните американци и малцинствата, които в много случаи не могат да си позволят да пътуват, за да направят аборт.

Водещите демократи заявиха, че ще се борят за правото на аборт, но все още не са предприели ефективен отговор.

В продължение на десетилетия битката за прекратяване на абортите е централен обединяващ въпрос в политиката на Републиканската партия. Сега обаче абортът се превърна и в предизвикателство за управляване.

Много известни личности реагираха негативно на решението в социалните мрежи.

Президентът на САЩ Джо Байдън написа в своя Twitter акаунт:

"Това е тъжен ден за страната ни. Преди близо 50 години, "Роу срещу Уейд" беше решено. Днес Върховният съд на Съединените щати отне конституционно право на американския народ."

It's a sad day for the country.



Nearly 50 years ago, Roe vs. Wade was decided. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people.



Personal freedoms are on the ballot this fall. — Joe Biden (@JoeBiden) June 24, 2022

Бившият президент на САЩ Барак Обама пък написа:

"Днес Върховният съд не само отмени почти 50-годишния прецедент, но и отхвърли най-лично решение, което някой може да вземе, заради капризите на политиците и идеолозите – атакувайки основните свободи на милиони американци."

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

Бившата първа дама на САЩ и съпруга на Барак Обама, 44-ият президент на САЩ, Мишел Обама написа в Twitter:

„От повече от месец знаехме, че този ден наближава, но това не го прави по-малко опустошителен. Сърцето ми страда за хората в тази страна, които току-що загубиха основното си право да вземат информирани решения относно собствените си тела."

Мишел Обама призова хората да се включат в групи, които се застъпват за правата на абортите. „Това ужасяващо решение ще има опустошителни последици и трябва да е сигнал за събуждане, особено на младите хора, които ще понесат бремето му."

My thoughts on the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/9ALSbapHDY — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2022

Хилъри Клинтън, 67-ия държавен секретар на САЩ в първата администрация на президента Барак Обама, написа в своя Twitter акаунт:

"Повечето американци вярват, че решението да имат дете е едно от най-свещените решения и че такива решения трябва да останат между пациентите и техните лекари. Днешното решение на Върховния съд е крачка назад за правата на жените и правата на човека."

Most Americans believe the decision to have a child is one of the most sacred decisions there is, and that such decisions should remain between patients and their doctors.



Today’s Supreme Court opinion will live in infamy as a step backward for women's rights and human rights. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 24, 2022

Други известни личности, които изразиха възмущение след решението на Върховния съд, са актьорът Крис Еванс, певицата Лейди Гага, актрисата Рийз Уидърспун, певецът Джон Леджънд, певицата Пинк, актьорът Дани де Вито и много други.

Върховният съд на САЩ прекрати правото на аборт

На 24 юни Върховният съд на САЩ сложи край на правото на аборт в решение, което разрушава половинвековната конституционна защита по един от най-спорните въпроси в американския политически живот.

Съдът, доминиран от Републиканската партия, отмени знаковото решение "Роу срещу Уейд" от 1973 г., което запазваше правото на жените на аборт, и обяви, че отделните щати могат сами да разрешават или забраняват процедурата.

„Конституцията не предоставя право на аборт; правомощията за регулиране на абортите се връщат на народа и избраните от него представители”, посочи съдът.